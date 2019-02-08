Twitter впервые в истории отчитался о прибыли по итогам года. Но акции компании все равно упали на 10%

Компания Twitter опубликовала финансовый отчет по итогам 2018 года. Впервые в истории компании год был закончен с прибылью, она составила 1,2 миллиарда долларов.

В то же время в Twitter отчитались о снижении месячной аудитории — с 330 до 321 миллиона пользователей (компания объяснила это активной блокировкой аккаунтов политических «троллей») и объявили, что больше не будут публиковать подобную статистику.

Показатели компании оказались значительно ниже ожиданий инвесторов, из-за чего на торгах 7 февраля акции Twitter потеряли почти 10% стоимости.