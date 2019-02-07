В Петербурге задержан проректор вуза, студент которого погиб из-за упавшей с крыши глыбы льда

Проректор по административно-хозяйственной работе Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Сергей Хозин задержан по делу о смерти студента из-за упавшей глыбы льда. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Петербургу.

По версии следствия, Хозин получил не менее 50 тысяч рублей за заключение договора с компанией «Вентформат», которая должна была чистить крыши корпусов вуза от снега и наледи. Также проректор не проконтролировал, очищена ли крыша. Против него возбуждено дело по статьям о халатности и получении взятки.

Двое руководителей компании «Вентформат» стали фигурантами дела о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. СК не уточняет, задержаны ли они. «Фонтанка» пишет, что после допроса их отпустили под подписку о невыезде.

5 февраля студент Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Бабурбек Очилов погиб при падении глыбы льда с крыши одного из корпусов вуза. Его друг, шедший рядом, попал в больницу с травмами. По факту происшествия было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.