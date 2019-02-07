Режиссера «Богемской рапсодии» лишили номинации на премию Британской киноакадемии из-за обвинений в сексуальных домогательствах
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Британская киноакадемия (BAFTA) исключила имя режиссера Брайана Сингера из списка номинантов на свою премию.
Как отмечается в пресс-релизе организации, Сингер больше не упоминается среди авторов фильма «Богемская рапсодия», при этом сама картина остается номинированной в категории «Лучший британский фильм».
Причиной этому стали выдвинутые против режиссера обвинения в сексуальных домогательствах. Ранее четверо мужчин рассказали изданию The Atlantic, что столкнулись с домогательствами Сингера, когда были несовершеннолетними. Сам режиссер отвергает обвинения, называя их клеветой.
Вручение премии BAFTA состоится 10 февраля.