Режиссера «Богемской рапсодии» лишили номинации на премию Британской киноакадемии из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Британская киноакадемия (BAFTA) исключила имя режиссера Брайана Сингера из списка номинантов на свою премию.

Как отмечается в пресс-релизе организации, Сингер больше не упоминается среди авторов фильма «Богемская рапсодия», при этом сама картина остается номинированной в категории «Лучший британский фильм».

Причиной этому стали выдвинутые против режиссера обвинения в сексуальных домогательствах. Ранее четверо мужчин рассказали изданию The Atlantic, что столкнулись с домогательствами Сингера, когда были несовершеннолетними. Сам режиссер отвергает обвинения, называя их клеветой.

Вручение премии BAFTA состоится 10 февраля.