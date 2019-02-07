Аспирант МГУ Азат Мифтахов вновь задержан. По новому уголовному делу

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, которого ранее в четверг отпустили из изолятора временного содержания в Балашихе, вновь задержан, сообщила телеканалу «Дождь» его адвокат Светлана Сидоркина. По данным Сидоркиной, Мифтахов находится в следственном управлении УВД по САО Москвы.

Адвокат предположила, что полиция задержала Мифтахова в связи . Как позднее уточнила Сидоркина «МБХ Медиа», в отношении ее подзащитного возбуждено уголовное дело, не став называть статью. По данным дяди Мифтахова, речь идет об уголовном деле о хулиганстве.

Как отмечает «ОВД-Инфо», в это же следственное управление вызван Алексей Кобаидзе — фигурант уголовного дела о вандализме, которое возбудили после поджога офиса «Единой России».

Азат Мифтахов был помещен в изолятор временного содержания в Балашихе 1 февраля. Тогда со ссылкой на источники информагентства сообщали, что Мифтахов — член анархистского движения «Народная самооборона», его подозревают в изготовлении взрывчатки.

4 февраля суд не смог избрать аспиранту МГУ меру пресечения, продлив срок его задержания на 72 часа. Спустя три дня аспирант МГУ был освобожден, никаких обвинений ему предъявлено не было.