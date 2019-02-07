Американец, состоявший в связи с Марией Бутиной, обвинен в мошенничестве и отмывании денег

Гражданину США Полу Эриксону предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег, сообщил офис федерального прокурора в штате Южная Дакота. Как пишет Associated Press, речь идет про американца, состоявшего в связи с россиянкой Марией Бутиной.

По версии обвинения, Эриксон в 1996-2018 годах привлекал средства инвесторов, давая им ложные обещания. Associated Press со ссылкой на обвинительное заключение пишет, что так он получил более миллиона долларов. Всего Эриксону вменяют 11 преступных эпизодов, по каждому из которых ему грозит до 20 лет тюрьмы. Американец не признал вину. Его отпустили под залог.

Предъявленные Эриксону обвинения не связаны с делом Марии Бутиной. Но, как отмечает Reuters, часть незаконно полученных денег он мог отдать ей. В обвинительном заключении указано, что в 2015 и 2017 годах он перевел в общей сложности девять тысяч долларов получателю «M.B.». Кроме того, в 2017 году Эриксон заплатил более 20 тысяч долларов университету, где училась Бутина.

Марию Бутину арестовали в США в июле 2018 года. Ее обвинили в сговоре в интересах России и деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента. В декабре россиянка признала себя виновной по одному из пунктов обвинения.

Пол Эриксон помогал Бутиной налаживать связи с членами Республиканской партии США и, по версии обвинения, состоял с ней в близких отношениях. В связи с делом Бутиной в отношении него также началось расследование.

Эриксон ранее несколько раз представал перед судом за обман инвесторов. По данным The Wall Street Journal на июль 2018 года, он и его компания Compass Care задолжали по разным судебным решениям более 860 тысяч долларов.