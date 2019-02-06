«Яндекс» занялся производством сериалов

«Яндекс» запускает производство оригинальных сериалов. По данным источников «Ведомостей», интернет-компания активно ведет переговоры с киностудиями и намерена заказать им от восьми до десяти сериалов. Первые проекты покажут в начале 2020 года.

Как минимум по двум проектам уже достигнуты финальные договоренности, пишет газета. Это сериал о чиновниках и коррупции «Министерство» от телекомпании «Среда», режиссером которого выступит Роман Волобуев, а также детективный проект «Водоворот» компании Mars Media, который снимет Андрей Стемпковский.

Собственные сериалы нужны «Яндексу» для развития своего онлайн-кинотеатра на базе «Кинопоиска» и увеличения числа его платных подписчиков, утверждают собеседники «Ведомостей».