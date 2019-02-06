Вышел посмертный клип Децла «Inferno»

На ютьюб-канале Децла опубликован новый клип музыканта. Это инструментальная композиция «Inferno». Она ранее выходила на альбоме «μετεμψύχωσις» 2017 года (в переводе с греческого «переселение душ» или «реинкарнация»).

Detsl aka Le Truk — Inferno 焦熱地獄 μετεμψύχωσις Detsl aka Le Truk

«Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев загрузить ранее тизер. Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψύχωσις, должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь он выступил в роли композитора», — говорится в описании к видео.

Рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, умер в ночь на 3 февраля после концерта в ижевском клубе «Пош». Ему было 35 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Музыканта похоронят 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве.