В Петербурге решили переименовать округ Черная речка

Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало законопроект о переименовании муниципального округа Черная речка в Ланское.

Сменить название округа предложили его муниципальные депутаты. Как говорится в пояснительной записке, переименование направлено на «сохранение памяти старинного дворянского рода Ланских, проживающих с 18 века на Выборгской стороне, и увековечивание рода Ланских на данной территории».

Предполагается, что новое название округ получит с 1 января 2020 года.

Черная речка, давшая название муниципальному округу, известна прежде всего как место проведения дуэли между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем Дантесом в 1837 году, во время которой поэт был смертельно ранен.