В Москве украинскому хакеру дали 13 лет колонии за хищение миллиарда рублей у банков

Мещанский суд Москвы приговорил гражданина Украины Юрия Лысенко к 13 годам колонии строгого режима за хищение более миллиарда рублей у коммерческих банков.

Как установил суд, группа хакеров под руководством Лысенко в 2014 году с помощью специальной программы похищала средства со счетов клиентов банков, а потом восстанавливала баланс за счет собственных средств кредитных организаций.

От действий преступников пострадали «Промсвязьбанк» (39,5 миллиона рублей), «Уралсиб» (45 миллиона рублей), «Траст» (106 миллиона рублей) «Зенит» (883,5 миллиона рублей).

Кроме Лысенко обвиняемыми по делу проходят еще 13 человек. Им инкриминируются статьи о мошенничестве, краже и организации преступного сообщества.