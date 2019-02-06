Информагентства сообщили о девятом погибшем при пожаре в доме на Никитском бульваре в Москве. СК это опроверг

Опровержение: ГУ СК по Москве заявило, что информация об обнаружении девятого погибшего не соответствует действительности. По данным источников «Интерфакса», «за погибшего был принят ворох обгоревшей одежды».

На месте пожара, произошедшего в доме на Никитском бульваре в Москве, найдено еще одно тело, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Таким образом число погибших при пожаре увеличилось до девяти человек.

По данным собеседников «Интерфакса», погибший — взрослый.

Пожар в семиэтажном доме номер 12 на Никитском бульваре произошел в ночь на 4 февраля. Очаг возгорания, по предварительным данным, находился в квартире дочери музыканта Юрия Башмета — Ксении Башмет. Находившиеся в этой квартире, как сообщалось, сумели эвакуироваться.

Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров, горели несколько квартир. Ранее сообщалось, что все погибшие, включая двоих детей, жили в одной квартире.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.