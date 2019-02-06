На выборах в Мосгордуму предложили провести эксперимент по голосованию через интернет

Московские власти обсуждают проведение в столице эксперимента по голосованию на выборах через интернет. Об этом «Ведомостям» рассказал член Общественной палаты Москвы и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, а также источники близкие к мэрии и Кремлю.

Предполагается, что электронное голосование опробуют на выборах в Мосгордуму в одном из округов. По словам Венедиктова, рассматривается вариант идентификации избирателей через «Госуслуги». Этот вопрос поднимут на Московском гражданском форуме в феврале-марте. Для проведения эксперимента надо будет изменить федеральное и московское законодательство.

Как будут подтверждать личность на «Госуслугах» Узнать По словам источника «Ведомостей», для подтверждения личности избирателя надо будет пройти три этапа: Код на сайте «Госуслуг» Код из SMS Звонок для подтверждения паспортных данных

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сказал, что обсуждать дистанционное голосование можно будет только после разработки законопроекта. По словам сопредседателя «Голоса» Григория Мельконьянца, пока в России нет системы, которая позволила бы организовать такое голосование и независимое наблюдение за ним.

По словам Венедиктова, к обсуждению привлекут разработчиков подобной системы в Эстонии, где интернет-голосование работает с 2005 года. Там для голосования используют электронные карты, которые одновременно служат удостоверением личности. Для использования карты дома нужно купить специальный ридер, подключаемый к компьютеру.

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