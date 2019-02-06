На выборах в Мосгордуму предложили провести эксперимент по голосованию через интернет
Московские власти обсуждают проведение в столице эксперимента по голосованию на выборах через интернет. Об этом «Ведомостям» рассказал член Общественной палаты Москвы и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, а также источники близкие к мэрии и Кремлю.
Предполагается, что электронное голосование опробуют на выборах в Мосгордуму в одном из округов. По словам Венедиктова, рассматривается вариант идентификации избирателей через «Госуслуги». Этот вопрос поднимут на Московском гражданском форуме в феврале-марте. Для проведения эксперимента надо будет изменить федеральное и московское законодательство.
Как будут подтверждать личность на «Госуслугах»
По словам источника «Ведомостей», для подтверждения личности избирателя надо будет пройти три этапа:
- Код на сайте «Госуслуг»
- Код из SMS
- Звонок для подтверждения паспортных данных
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сказал, что обсуждать дистанционное голосование можно будет только после разработки законопроекта. По словам сопредседателя «Голоса» Григория Мельконьянца, пока в России нет системы, которая позволила бы организовать такое голосование и независимое наблюдение за ним.
По словам Венедиктова, к обсуждению привлекут разработчиков подобной системы в Эстонии, где интернет-голосование работает с 2005 года. Там для голосования используют электронные карты, которые одновременно служат удостоверением личности. Для использования карты дома нужно купить специальный ридер, подключаемый к компьютеру.