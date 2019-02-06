Дональд Трамп объявил о новом саммите с Ким Чен Ыном во Вьетнаме

Второй саммит между главами США и Северной Кореи пройдет 27-28 февраля во Вьетнаме. Об этом во вторник заявил Дональд Трамп, выступая с ежегодным обращением к Конгрессу США.

«Мы продолжаем наши исторические усилия по достижению мира на Корейском полуострове… Если бы меня не избрали президентом США, думаю, мы бы сейчас находились в состоянии большой войны с Северной Кореей», — сказал Трамп.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре — это была первая в истории встреча действующих глав США и Северной Кореи. По итогам саммита они подписали документ, в котором объявили о готовности совместно работать «над полной денуклеаризацией Корейского полуострова».