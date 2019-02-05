Вандалы повредили надгробие на могиле Карла Маркса в Лондоне

Неизвестные повредили надгробие на могиле Карла Маркса на мемориальном кладбище Хайгейт в Лондоне.

Вандалы разбили молотком плиту с надписью, установленную в 1881 году; памятник на могиле, в который в 1954 году была вмонтирована оригинальная надгробная плита, остался нетронутым.

На кладбище подчеркнули, что никакие другие могилы не были повреждены и речь, скорее всего, идет о целенаправленном нападении на могилу Маркса. Сотрудники полагают, что полностью восстановить надгробие не удастся.

Маркс жил в Лондоне последние несколько лет своей жизни, после того как из-за своих политических идей был выслан сначала из Германии, а затем из Франции.