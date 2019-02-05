Центробанк запустил робота для поиска финансовых пирамид в интернете

Центробанк запустил робота, который ищет в интернете мошеннические проекты, в том числе имеющие признаки финансовых пирамид. Об этом агентству «Прайм» заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

По его словам, робот был запущен во второй половине 2018 года. «Он ведет себя фактически как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги, и мониторит все, что происходит в интернете. На такого посетителя реагируют компании, занятые поиском новых клиентов», — объяснил Лях, отметив, что робот способен отправлять «достаточно примитивные запросы».

После того, как как зафиксирована компания, проявившая к роботу интерес, Центробанк анализирует, является ли она легальной.

В январе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает Центробанку право на досудебную блокировку сайтов, связанных с финансовыми пирамидами и другими мошенническими операциями.

В 2018 году ЦБ назвал финансовой пирамидой компанию «Кэшбери». Ущерб от ее деятельности ведомство оценило в три миллиарда рублей. В ноябре «Кэшбери» закрылась, а сайты компании были заблокированы.