Росстандарт пообещал избавить россиян от «поверочного рабства»

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) внесет в 2019 году поправки в российское законодательство, которые освободят граждан от так называемого «поверочного рабства» — обязанности следить за корректностью показаний счетчиков ЖКХ. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

По его мнению, точность показаний счетчиков должен обеспечивать поставщик ресурсов, а не потребитель.

В случае принятия поправок от собственников или арендаторов жилья потребуется только обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов управляющей или ресурсоснабжающей компании, добавил Абрамов.

С 1 июля 2020 года в России планируют начать обязательную установку «умных счетчиков» для электроэнергии. Согласно принятому Госдумой в первом чтении законопроекту, обязанности по учету электроэнергии в многоквартирных домах будут возлагаться на поставщиков, а для остальных потребителей — на электросетевые компании.