Росстандарт пообещал избавить россиян от «поверочного рабства»
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) внесет в 2019 году поправки в российское законодательство, которые освободят граждан от так называемого «поверочного рабства» — обязанности следить за корректностью показаний счетчиков ЖКХ. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
По его мнению, точность показаний счетчиков должен обеспечивать поставщик ресурсов, а не потребитель.
В случае принятия поправок от собственников или арендаторов жилья потребуется только обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов управляющей или ресурсоснабжающей компании, добавил Абрамов.
«Сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку. Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены», — сказал Абрамов.
С 1 июля 2020 года в России планируют начать обязательную установку «умных счетчиков» для электроэнергии. Согласно принятому Госдумой в первом чтении законопроекту, обязанности по учету электроэнергии в многоквартирных домах будут возлагаться на поставщиков, а для остальных потребителей — на электросетевые компании.