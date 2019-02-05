«Роснефть» отчиталась о рекордной чистой прибыли. Помог курс рубля

Чистая прибыль «Роснефти» за 2018 год составила более 649 миллиардов рублей. Для «Роснефти», пишут «Ведомости», это рекордная чистая прибыль. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос в 2,5 раза.

Рост чистой прибыли, объяснили в компании, обусловлен, в числе прочего, «положительным эффектом курсовых разниц», а также «признанием единовременного дохода от приобретения доли в по разработке месторождений с иностранным партнером и справедливой оценки ранее имевшейся доли в нем».

Рекордная прибыль предполагает, что дивиденды, которые выплатит «Роснефть» также будут рекордными. По подсчетам «Ведомостей», компания может заплатить по итогам года дивиденды в 274 миллиарда рублей.

Предыдущий рекорд прибыли «Роснефти» — 555 миллиардов рублей — был установлен в 2013 году. Тогда нефть стоила более 100 долларов за баррель, а в 2018 году средняя цена нефти российской Urals была 70,01 доллара за баррель.

Долговая нагрузка «Роснефти» по итогам 2017 года оценивалась в 3,1 триллиона рублей. За 2018 год, объявил глава компании Игорь Сечин, долг был снижен на 14 миллиардов долларов (текущий показатель он не уточнил).

Контрольный пакет акций «Роснефти» (50% + 1 акция) принадлежит «Роснефтегазу». Через эту структуру государство получает дивиденды нефтяной компании.