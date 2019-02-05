На Россию пришлось 75% запросов госорганов к Google об удалении информации в первой половине 2018 года

Российские органы власти направили в компанию Google 19 тысяч 192 запроса об удалении информации в первой половине 2018 года. Об этом сказано в отчете Google, на выход которого обратил внимание РБК.

На Россию пришлось около 75% от общего числа запросов (25534). Более 14 тысяч запросов в России касались удаления информации с YouTube, 3687 запроса — из поиска.

Среди причин запросов в России самая популярная (57%)— «товары и услуги, подпадающие под действие специальных законов». Как пишет РБК, речь идет об алкоголе, азартных играх, лекарствах, табаке и других товарах.

18% запросов коснулись авторских прав, 11% — «национальной безопасности», 6% — употребления наркотиков. В предыдущие годы самой частой была категория «национальная безопасность».

Россия лидировала в этой статистике и в предыдущие периоды. В первую половину 2017 года на РФ пришлось 14 из 19 тысяч запросов, во вторую — 9,6 из 16,6 тысячи запросов.