Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о госизмене против Виктора Медведчука

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении лидера пророссийской организации «Украинский выбор» .

Как сообщила в фейсбуке пресс-секретарь генпрокуратуры Лариса Сарган, он обвиняется по статьям УК о посягательстве на территориальную целостность страны и госизмене.

Поводом к возбуждению дела стали слова Медведчука о необходимости создания в составе Украины « » с собственным парламентом и правительством. Это противоречит нормам конституции страны.

31 марта на Украине пройдут выборы президента. Медведчук говорил об автономии Донбасса 29 января на съезде партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая выдвинула кандидатом в президенты Юрия Бойко. Тот ранее был министром в правительстве Виктора Януковича и членом его Партии регионов.