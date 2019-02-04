Владелец ресторанов «Тарас Бульба» признал вину в неуплате налогов на два миллиарда рублей

Владелец сети ресторанов «Корчма „Тарас Бульба“» Юрий Белойван признал вину в уклонении от уплаты налогов на два миллиарда рублей, сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

Адвокат бизнесмена Александр Карабанов заявил агентству, что Белойван выразил готовность компенсировать нанесенный ущерб. Ранее был наложен арест на имущество предпринимателя стоимостью более одного миллиарда рублей.

Уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере было заведено в отношении Юрия Белойвана в конце 2016 года. Бизнесмен находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Сеть «Корчма „Тарас Бульба“» была основана в 1999 году. Сейчас в нее входят 15 ресторанов в Москве и один в Киеве.