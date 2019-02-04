В США задержали рэпера 21 Savage. Он находился в стране нелегально 13 лет

В Атланте (штат Джорджия) задержан рэпер 21 Savage (настоящее имя — Шайа Бин Авраам-Джозеф). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Иммиграционную и таможенную полицию США.

По информации ведомства, рэпер, имеющий британское гражданство, легально въехал на территорию США в 2005 году и должен был покинуть страну через год. С 2006 года он находился в Соединенных Штатах незаконно. Кроме того, в 2014 году ему предъявили обвинения в преступлении, связанном с оборотом наркотиков, сообщили в полиции.

21 Savage грозит депортация. Вопрос об этом в ближайшее время рассмотрит суд.

В декабре 2018 года 21 Savage выпустил второй студийный альбом «I Am > I Was», который дебютировал на первом месте в американском чарте Billboard 200. 21 Savage номинирован на «Грэмми» за трэк «Rockstar», выпущенный вместе с рэпером Post Malone. Церемония вручения «Грэмми» пройдет 10 февраля в Лос-Анджелесе.