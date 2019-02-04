В Петербурге отстранили от работы учительницу, которую первоклассница обвинила в побоях

В Петербурге временно отстранили от работы учительницу группы продленного дня, которую одна из учениц обвинила в том, что она ударила ее по голове. Об этом сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.

Школа проводит служебную проверку в связи с произошедшим. По одной из версий, сообщили в аппарате омбудсмена, «девочка могла получить удар по голове мячом, поскольку во время продленки в тот день дети играли в подвижные игры». Однако выяснить все обстоятельства произошедшего удастся лишь после того, как дети в этой школе вернутся с каникул.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что ученица первого класса школы № 13 пожаловалась родителям, что 31 января ее ударила по голове учительница. У ребенка, как писало издание, было диагностировано сотрясение мозга. В свою очередь в заявлении городского детского омбудсмена говорится, что врачи зафиксировали у ребенка ушиб головы.