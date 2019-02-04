Перейти к материалам

«Уральские авиалинии» урезали нормы питания для пассажиров

Екатеринбург онлайн
Надежный источник

«Уральские авиалинии» изменили нормы питания для пассажиров. Об этом сообщило издание «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на соответствующее распоряжение руководства авиакомпании, датированное 1 февраля.

Согласно документу, пассажиров эконом-класса на коротких рейсах (до двух часов) и некоторых рейсах из аэропорта «Жуковский» перестали кормить; на рейсах от двух часов рацион горячего питания сократили или заменили на холодное питание. Для пассажиров бизнес-класса также сокращен рацион или урезаны нормы выдачи дополнительных товаров.

Ограничения не коснулись рейсов в Екатеринбург и из него, пишет ТАСС со ссылкой на авиакомпанию.

«Уральские авиалинии» заявили, что нормы питания восстановят после окончания зимней навигации, которая длится до 31 марта. В авиакомпания объяснили, что рацион пассажиров был изменен, чтобы снизить расходы и избежать повышения цен на билеты.

В авиакомпании объяснили, что в 2018 году цены на керосин выросли на 30%, а на услуги аэропортов — на 20%. По их мнению, именно эти факторы негативно влияют на общую стоимость билета, а в компании стараются не допустить повышения цен.

Екатеринбург онлайн

«Уральские авиалинии» входят в пятерку крупнейших авиакомпаний России по количеству перевезенных пассажиров. Все остальные компании из топ-5 предоставляют питание — как минимум холодные закуски — в эконом-классе.