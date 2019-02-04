«Уральские авиалинии» урезали нормы питания для пассажиров
«Уральские авиалинии» изменили нормы питания для пассажиров. Об этом сообщило издание «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на соответствующее распоряжение руководства авиакомпании, датированное 1 февраля.
Согласно документу, пассажиров эконом-класса на коротких рейсах (до двух часов) и некоторых рейсах из аэропорта «Жуковский» перестали кормить; на рейсах от двух часов рацион горячего питания сократили или заменили на холодное питание. Для пассажиров бизнес-класса также сокращен рацион или урезаны нормы выдачи дополнительных товаров.
Ограничения не коснулись рейсов в Екатеринбург и из него, пишет ТАСС со ссылкой на авиакомпанию.
«Уральские авиалинии» заявили, что нормы питания восстановят после окончания зимней навигации, которая длится до 31 марта. В авиакомпания объяснили, что рацион пассажиров был изменен, чтобы снизить расходы и избежать повышения цен на билеты.
В авиакомпании объяснили, что в 2018 году цены на керосин выросли на 30%, а на услуги аэропортов — на 20%. По их мнению, именно эти факторы негативно влияют на общую стоимость билета, а в компании стараются не допустить повышения цен.
«Уральские авиалинии» входят в пятерку крупнейших авиакомпаний России по количеству перевезенных пассажиров. Все остальные компании из топ-5 предоставляют питание — как минимум холодные закуски — в эконом-классе.