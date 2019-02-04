«Уральские авиалинии» урезали нормы питания для пассажиров

«Уральские авиалинии» изменили нормы питания для пассажиров. Об этом сообщило издание «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на соответствующее распоряжение руководства авиакомпании, датированное 1 февраля.

Согласно документу, пассажиров эконом-класса на коротких рейсах (до двух часов) и рейсах из аэропорта «Жуковский» перестали кормить; на рейсах от двух часов рацион горячего питания сократили или заменили на холодное питание. Для пассажиров бизнес-класса также сокращен рацион или урезаны нормы выдачи .

Ограничения не коснулись рейсов в Екатеринбург и из него, пишет ТАСС со ссылкой на авиакомпанию.

«Уральские авиалинии» заявили, что нормы питания восстановят после окончания зимней навигации, которая длится до 31 марта. В авиакомпания объяснили, что рацион пассажиров был изменен, чтобы снизить расходы и избежать повышения цен на билеты.

«Уральские авиалинии» входят в пятерку крупнейших авиакомпаний России по количеству перевезенных пассажиров. Все остальные компании из топ-5 предоставляют питание — как минимум холодные закуски — в эконом-классе.