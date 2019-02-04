Приплывший на Чукотку американец депортирован из России

Российские власти выслали на родину американца Джона Мартина, который в августе приплыл на лодке на Чукотку.

Пока, сообщает AP со ссылкой на Anchorage Daily News, Мартин находится в Вашингтоне, но в ближайшее время собирается вернуться на Аляску.

Джон Мартин был задержан российскими пограничниками 1 августа. Он заявил, что собирался добраться на лодке до Китая, но сбился с курса. Американца обвинили в нарушении правил пребывания на территории РФ. В декабре он был переведен в Москву, где ожидал депортации в центре для временного содержания иностранцев.

Anchorage Daily News пишет, что Мартин в США неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. В частности, в 1995 году он был приговорен к 8 годам тюрьмы за секс с 15-летней приемной дочерью. А в 2014 году его пытались привлечь к ответственности за гибель его подруги в ДТП. Обвинение настаивало, что Мартин управлял автомобилем в нетрезвом виде. Присяжные тогда не смогли вынести вердикт, и дело закрыли.