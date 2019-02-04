Ozon отменил бесплатную доставку. Теперь для этого надо оформлять подписку

Крупнейший российский онлайн-магазин Ozon отменил бесплатную доставку товаров. Внимание на новые условия доставки обратили «Ведомости» и пользователи в комментариях сообщества Ozon в фейсбуке.

Раньше предоплаченные товары можно было получить бесплатно в собственных пунктах выдачи или постаматах Ozon. Теперь единственная возможность получить бесплатную доставку — оформить подписку на услугу Ozon.Premium (1599 рублей за полгода).

«Если раньше часть наших расходов была заложена в цене товаров, то теперь клиенты видят ее стоимость отдельно. Доставка не стала дороже, а вот цены уже стали ниже», — ответило сообщество Ozon на один из вопросов в фейсбуке.

Подписка Ozon.Premium напоминает сервис Amazon Prime от крупнейшего мирового онлайн-ритейлера. Помимо бесплатной доставки, Amazon Prime открывает доступ к стриминговому сервису телешоу и кино и другим услугам.