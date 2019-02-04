Глава «Россетей» подал в суд на «Новую газету» из-за статьи о полковнике Захарченко. Конфликт уладили без суда
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Уточнение: Все разногласия между «Россетью» и «Новой газетой» уже урегулированы во внесудебном порядке, говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в «Медузу».
Генеральный директор холдинга «Россети» Павел Ливинский подал иск о защите чести и достоинства против «Новой газеты».
Иск связан с публикацией «Миллиарды черпали полковником», вышедшей 5 октября 2018 года. Ливинский требует опровергнуть информацию, удалить статью с сайта и выплатить ему один миллион рублей в качестве морального ущерба.
Статья «Миллиарды черпали полковником» посвящена бывшему полковнику антикоррупционного департамента МВД Дмитрию Захарченко. В ней говорится, что МВД «безосновательно подозревало» Ливинского в незаконном выводе денег при строительстве двух подстанций в Москве.
Из-за статьи о Захарченко иск к «Новой газете» на пять миллионов рублей в ноябре 2018 года подал бывший глава РЖД Владимир Якунин.