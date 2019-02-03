В выпускном альбоме губернатора Вирджинии нашли расистское фото. Сначала он извинился за снимок, а потом стал все отрицать

Губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортэм объявил, что не снимался в расистском костюме для фото из своего выпускного студенческого альбома. На одной из фотографий на его личной странице запечатлены два человека: один одет в костюм Ку-клукс-клана, другой носит черный грим, изображая афроамериканца.

Выступление Нортэма на субботней пресс-конференции противоречит его предыдущему заявлению, сделанному накануне. «Я очень сожалею, что принял решение сняться для этой фотографии», — говорится в обращении Нортэма от 1 февраля на его официальном сайте.

Нортэм признал, что использовал черный грим (блэкфейс) для костюма Майкла Джексона в танцевальном конкурсе в 1984 году — тогда же, когда был выпущен альбом.

Представители его собственной Демократической, а также Республиканской партии призвали Нортэма подать в отставку. Президент Дональд Трамп назвал непростительным решение Нортэма отказаться от своих слов про фотографию. Губернатор отказался сложить полномочия.