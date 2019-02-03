В десятках российских городов прошли акции протеста против реформы утилизации мусора под общим названием «Россия — не помойка». Самые крупные митинги, как отмечает «МБХ медиа», прошли в Архангельской области, куда на полигон «Шиес» планируют свозить мусор из Москвы.

Акции в различной форме также прошли в других крупных российских городах — от Красноярска до Калининграда. На митинг в Удельном парке Петербурге пришли около 200 человек. В Москве акция прошла около префектуры ЦАО в форме народного схода, собранного главой муниципального округа Таганский Ильей Свиридовым.

Перед митингом в Кемеровской области задержали троих активистов, одного из них арестовали на 12 суток по обвинению в неповиновении полиции.

С 2019 года в России стартовала «мусорная реформа» — в регионах создаются операторы по обращению с отходами, разрабатываются процедуры сортировки и переработки мусора. Региональных операторов объединит специальная госкомпания.