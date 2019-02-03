Умер рэпер Децл

Умер рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл. Об этом в фейсбуке написал его отец Александр Толмацкий. Децлу было 35 лет.

По словам концертного директора Децла Павла Беленца, артисту стало плохо в ночь на 3 февраля после концерта в ижевском клубе «Пош». Он потерял сознание в гримерке, прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть.

Беленец сказал, что, по предварительным данным, Децл умер от остановки сердца.

Первый альбом Децла «Кто? Ты» вышел в 2000 году, было продано более миллиона копий. На нем были такие треки как «Слезы», «Вечеринка» и «Кровь, моя кровь». Последняя пластинка «Неважно кто там у руля» вышла в ноябре 2018 года.