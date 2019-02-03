Мадуро предложил провести выборы в парламент, который контролирует оппозиция

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент страны, лидер которого Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства.

«Хотите выборов? Хотите досрочных выборов? Мы проведем выборы в парламент», — сказал Мадуро на митинге в Каракасе 2 февраля. Ранее Гуайдо дал Мадуро срок до 3 февраля, чтобы объявить досрочные президентские выборы.

Полномочия действующего парламента истекают в 2020 году.

Противостояние Мадуро и Гуайдо продолжается с 23 января. США и большинство стран Латинской Америки уже признали Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Россия и Китай поддерживают действующий режим Мадуро. Евросоюз призвал провести досрочные выборы.