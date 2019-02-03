JDD: из-за протестов «желтых жилетов» Макрон проведет референдум о полномочиях парламента

Президент Франции Эммануэль Макрон подготовил референдум о полномочиях парламента на фоне протестов , пишет Journal du Dimanche со ссылкой на источники в окружении главы государства.

На референдум, в частности, планируют вынести вопросы о сокращении количества депутатских мандатов и об ограничении количества раз, которые один и тот же человек может выдвигаться в парламент.

По утверждению источников газеты, бюллетени для референдума уже заказаны, а его проведение хотят приурочить к дню выборов в Европарламент 26 мая. JDD пишет, что Макрон рассматривает и другие варианты выхода из кризиса: заключить сделку с «желтыми жилетами» и профсоюзами, распустить нижнюю палату парламента или провести перестановки в правительстве.

Ожидается, что о проведении референдума Макрон может объявить по окончании национальных дебатов — трехмесячного обсуждения проблем на общественных собраниях по всей стране, которое должно завершиться 23 марта.

Министр по европейским делам Натали Луазо сказала, что президент пока не принял решение о референдуме, но ничего нельзя исключать.