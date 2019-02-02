Власти ЦАР достигли мирного соглашения с 14 вооруженными группировками

Власти Центральноафриканской республики достигли мирного соглашения с 14 вооруженными группировками на переговорах в столице Судана Хартуме. Об этом сообщила миссия ООН в ЦАР.

Подробности договоренностей пока не сообщаются. Представитель группировки Народный фронт возрождения Центральноафриканской республики заявил, что стороны достигли консенсуса по наиболее сложным моментам — таким, как амнистия для боевиков и создание правительство с представителями разных сил.

Участвовали ли в переговорах все основные силы конфликта, не уточняется. Как пишет сайт The Defence Post, это восьмая попытка заключить мир в ЦАР за последние шесть лет.

Гражданская война в ЦАР идет с 2012 года; правительство контролирует около 20% территории. Часть группировок восходят к расколовшемуся мусульманскому движению «Селека»; в конфликте участвуют и группировки христиан. «Медуза» подробно писала о раскладе сил в ЦАР.

Летом 2018 года в ЦАР были убиты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, отправившиеся снимать фильм-расследование про ЧВК «Вагнер». Наемники «Вагнера», по данным СМИ, присутствуют там в качестве военных инструкторов, работающих с правительством государства.