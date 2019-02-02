В Томске при пожаре в мастерской погиб кукольник Владимир Захаров

В Томске 1 февраля при пожаре погиб основатель театра живых кукол «2+Ку», создатель «кукол на запястье» Владимир Захаров. Ему было 64 года.

Пожар произошел в мастерской рядом со зданием театра. Следственный комитет считает основной версией замыкание электропроводки. По словам очевидцев, Захаров пытался самостоятельно потушить пожар, пишет «Сибирь.Реалии»

СК заявил, что опознать погибшего путем осмотра не удалось. То, что в здании находился Захаров, стало ясно со слов очевидцев.

Владимир Захаров основал театр «2+Ку» в 1991 году. В спектаклях участвовали созданные им куклы на запястье. В 2004 году у театра появилось деревянное здание театра в виде сундука, построенное самим Захаровым. Сайт vtomske.ru называет его театр «одной из визитных карточек Томска».

Интервью Владимира Захарова

Спекткаль Владимира Захарова «Как найти солнце»