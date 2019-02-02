В Кабо-Верде задержаны 11 российских моряков. Их подозревают в контрабанде девяти тонн кокаина
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В Кабо-Верде в конце января были задержаны 11 российских моряков, которые подозреваются в контрабанде наркотиков. Об этом сообщили в местном посольстве России.
Речь идет о партии кокаина весом более 9,5 тонны. Изъятая партия стала крупнейшей в истории Кабо-Верде, пишет Reuters.
Моряки были задержаны 31 января в порту города Прая на судне «Eser», которое шло под флагом Панамы, сообщили власти Кабо-Верде. Судно направлялось из Южной Америки в Марокко и остановилось в Кабо-Верде в связи со смертью одного из членов команды.
Обыск на борту был устроен, поскольку у полиции была информация о перевозке наркотиков.