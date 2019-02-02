Один из задержанных в Москве анархистов рассказал о пытках

Анархист Даниил Галкин, в Москве 1 февраля, заявил о применении пыток к себе и другим активистам после задержания. Об этом пишет в ВК движение «Народная самооборона».

По словам Галкина, его два-три часа избивали в автомобиле и применяли к нему электрошокер. Сотрудники какого ведомства этим занимались, не уточняется.

В результате его вынудили дать показания о другом активисте Азате Мифтахове (единственным, который остается под стражей), дать «компрометирующее анархистов интервью Первому каналу» и на камеру пообещать сотрудничать с силовиками, пишет «Народная самооборона».

По словам Галкина, в отделении полиции Балашихи он увидел, как сотрудники ФСБ угрожают и заламывают руки Мифтахову, который «уже не был похож на человека», и слышал крики другой активистки. «Народная самооборона» пишет, что кто-то из задержанных — возможно, Азат Мифтахов — «вскрыл себе вены и наглотался каких-то таблеток, чтобы избежать пыток».