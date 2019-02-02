На Кипре по запросу России задержали бывшего мэра Тулы Алису Толкачеву

На Кипре задержана бывший мэр Тулы , которая находилась в международном розыске по запросу России.

Пресс-атташе посольства России на Кипре заявила РБК, что судебного заседания об экстрадиции Толкачевой еще не было. Издание «Тульские новости» со ссылкой на саму задержанную сообщает, что суд «отказал правоохранительным органам России», так как на территории Евросоюза за инкриминируемое ей деяние «нет уголовного преследования».

По данным «Тульских новостей», бывший мэр Тулы находится на Кипре в миграционном центре. Задержана она была при попытке поменять паспорт, пишет издание.