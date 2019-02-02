Генерал ВВС Венесуэлы объявил о признании Хуана Гуайдо руководителем Венесуэлы

Дивизионный генерал и директор стратегического планирования военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес опубликовал видеообращение, в котором заявил о признании Хуана Гуайдо руководителем Венесуэлы.

По словам генерала, он не признает «диктаторскую власть Николаса Мадуро» и готов выполнять приказы Гуайдо. Родригес также заявил, что 90% военнослужащих не поддерживают Мадуро.

В твиттерах ВВС Венесуэлы и командующего ими появились скриншоты видеообращения Родригеса с надписью «предатель».

Хуан Гуайдо — лидер оппозиционного парламента Венесуэлы, который в январе 2019 года объявил президента Николаса Мадуро узурпатором и назвал себя исполняющим обязанности главы государства. По мнению парламента, такую возможность предусматривает конституция страны.