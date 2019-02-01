«Яндекс.Еда» ввела плату за доставку любого заказа

Сервис «Яндекс.Еда» с 1 февраля ввел плату за доставку заказов на любую сумму, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

Минимальная сумма доставки составляет 39 рублей при заказе от 500 рублей и может увеличиться в зависимости от категории ресторана, расстояния от заведения до клиента, уровня спроса и числа свободных курьеров. «Яндекс.Еда» введет плату за доставку по Москве, уточнили ТАСС в компании.

Другой крупный российский сервис доставки еды Delivery Club не планирует брать плату за доставку, сообщил управляющий партнер компании Руслан Гафуров. Сейчас клиенты сервиса платят только за доставку заказов из KFC.

Ранее сервис «Яндекс.Еда» брал плату за доставку в размере 99 рублей при заказе на сумму менее 500 рублей. После нововведения компания сохранила на прежнем уровне стоимость доставки при заказе до 500 рублей.