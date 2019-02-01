В Японии на интернет-аукционе продавали радиоактивные материалы

Власти Японии пресекли продажу радиоактивных материалов на интернет-аукционе Yahoo, сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

Продажу порошка в пробирке под названием «Уран 99,9%» заметили сотрудники Агентства по ядерному регулированию в конце 2017 года.

Полиция нашла продавца и изъяла у него несколько граммов материала, который, согласно первым тестам, был радиоактивным. Продавец заявил, что купил вещество онлайн за рубежом, пишет Mainichi. По предварительным данным, речь может идти об обедненном уране или урановом концентрате.

Полиция намерена возбудить дело о нарушении правил оборота радиоактивных материалов. Возможное наказание — до года лишения свободы и штраф в размере миллион йен (около девяти тысяч долларов).