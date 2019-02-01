В байк-клубе «Ночных волков» произошел пожар

В клубе Sexton, принадлежащем байкерскому объединению «Ночные волки», произошел пожар, сообщает ТАСС.

Площадь пожара в заведении, расположенном на западе Москвы по адресу Нижние Мневники, дом 110, составила 50 квадратных метров. Пожарные ликвидировали возгорание в 01:49 1 февраля, рассказали в МЧС.

Как уточнили в ведомстве, загорелась одиноко стоящая металлическая нежилая постройка на территории комплекса. Причины возгорания неизвестны.

При пожаре пострадал как минимум один человек.