Уральского рабочего оштрафовали за пикет на Красной площади. Он требовал повышения зарплат

Тверской районный суд Москвы оштрафовал рабочего завода «Форэс» из города Сухой Лог Свердловской области Рустама Корелина на десять тысяч рублей за пикет на Красной площади, сообщает «Новая газета».

18 января Рустам Корелин был задержан полицией на одиночном пикете у Кремля. Он держал в руках плакат: «Я работаю шихтовщиком на вредном производстве в г. Сухой Лог. Моя зарплата — всего 25 тысяч рублей. Это несправедливо!!!»

В компании «Форэс» пикет Корелина называли частью спланированной информационной кампании против завода. При этом 28 января на сайте предприятия был опубликован пресс-релиз о повышении зарплат рабочим.