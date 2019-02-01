Суд велел удалить приложения iHerb из российских AppStore и Google Play. Сайту тоже грозит блокировка

В Ульяновске суд велел убрать приложение интернет-магазина из AppStore и Google Play на территории России. Об этом сообщает РБК.

Иск к iHerb был связан с продажей нескольких БАДов и пищевых добавок, не сертифицированных в России. Его подал директор «Союза производителей БАД к пище» Александр Жестков.

Также суд велел ограничить доступ к страницам о 10 товарах на iHerb. В результате, как отмечает РБК, в России может оказаться заблокирован весь сайт, так как iHerb использует безопасный протокол https и провайдеры не смогут ограничить доступ к отдельным страницам.

В 2016 году суд в Ульяновске уже требовал заблокировать iHerb за продажу санкционных товаров. Затем сайт был разблокирован.