СК возбудил уголовное дело о смерти россиянина во львовской колонии

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти 45-летнего россиянина Валерия Иванова в исправительной колонии города Дрогобыч Львовоской области Украины.

Дело расследуется в отношении «неустановленных лиц на территории Украины» по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы. В СК полагают, что смерть Иванова носит криминальный характер.

Валерий Иванов участвовал в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины как доброволец на стороне сепаратистов. О его гибели в украинской колонии стало известно 19 декабря.

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Ольга Кобцева заявляла, что Иванова избила охрана колонии, и он умер от полученных травм в карцере учреждения.