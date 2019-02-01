Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк с 1 февраля повысил ставки по рублевым вкладам на 0,15-0,6 процентного пункта, сообщается на сайте кредитной организации.

Также компания запустила промовклад в рублях «Лови выгоду», по которому до 31 марта можно открыть депозит по ставке от 7,1% до 7,65% годовых. Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей, сроки размещения — от пяти месяцев до полутора лет.

В последний раз Сбербанк повышал ставки по рублевым вкладам в декабре 2018 года. Повышение до 7,4% годовых затронуло два краткосрочных вклада. В октябре Сбербанк повысил ставки по всем вкладам в рублях на 0,15–0,5 процентного пункта.

По данным ЦБ РФ, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в третьей декаде декабря 2018 года в 10 крупных банках России составила 7,43%.