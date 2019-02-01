Под Саратовом в колонии для рецидивистов устроили бунт

В Саратовской области около 200 заключенных 31 января устроили бунт в исправительной для особо опасных преступников-рецидивистов, сообщается на сайте регионального управления ФСИН России.

В колонии произошел конфликт между двумя группами осужденных. Заключенные отказывались выполнять требования сотрудников колонии, повредили мебель и другое имущество. По данным ФСИН, 75% осужденных не поддержали акцию неповиновения.

Сейчас ситуация в колонии взята под контроль. В колонию выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН России.

Обновление. В драке в колонии участвовали около 30 заключенных, пострадали 12 человек, сообщил председатель Общественно-наблюдательной комиссии региона Владимир Незнамов.