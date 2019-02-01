Минприроды предложило перенести часть московского парка «Сокольники» в состав «Лосиного острова»

Министерство природных ресурсов предложило передать часть территории парка «Сокольники» в состав соседствующего с ним «Лосиного острова». Ведомство опубликовало проект постановления правительства о расширении «Лосиного острова».

В материалах сказано, что к «Лосиному острову» присоединят некоторые участки охраняемой территории «Сокольников» общей площадью почти 76 гектаров. При этом вся площадь охраняемой территории составляет 229 гектаров, а вместе с основной частью парка «Сокольники» — 599 гектаров.

«Лосиный остров» — крупнейший лесной массив на территории Москвы, продолжающийся в Московскую область. Его общая площадь составляет 11,6 тысячи гектаров. Своей юго-западной частью он примыкает к парку «Сокольники».