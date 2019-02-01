В России отзывают 84 тысячи автомобилей Toyota и Lexus

Компания Toyota объявила об отзыве из России 84 257 автомобилей Toyota и Lexus из-за проблем с подушками безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

Под отзыв попали автомобили, проданные в России с 28 февраля 2011 года по 27 июня 2018 года. Список их VIN-кодов опубликован на сайте Росстандарта. Это модели Toyota Hilux, Auris, Corolla, а также модели Lexus ES350, GX 460, IS250, IS250C, IS-F.

Автомобили отзывают из-за проблем с подушками безопасности, выпущенными компанией Takata, которые могут некорректно сработать при аварии. Чтобы устранить проблему, производитель собирается бесплатно заменить газогенератор подушек безопасности.