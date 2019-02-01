Арестована героиня статьи «Батеньки» о героиновой зависимости

Кузьминский районный суд Москвы арестовал 27-летнюю Анну Глазову, которой издание «Батенька, да вы трансформер» посвятило статью под заголовком «Героин — собственность модели».

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на суд, Глазову арестовали на 28 дней до 27 февраля.

В отношении Глазовой возбуждено уголовное о незаконном хранении наркотиков. Телеграм-канал Mash утверждал, что в январе 2018 года ее задержали с 1,73 грамма героина. Глазова около года находилась в федеральном розыске.

Анну Глазову задержали 31 января с 0,4 грамма серого вещества, предположительно, героина. На нее составили административный протокол о незаконном обороте наркотиков.

18 декабря 2018 года издание «Батенька, да вы трансформер» выпустило статью о женщине Тэо, долгое время употребляющей героин. По заявлению издания, в тексте была рассказана история Анны Глазовой. По требованию Роскомнадзора материал сняли с публикации.