В Москве появится перекресток с турбокольцевым движением

В Москве в 2019 году будет впервые применена новая схема движения на круговых перекрестках — турбокольцевая.

Эксперимент с новой схемой движения проведут в районе Чертаново Центральное — на пересечении улиц Чертановской и Красного Маяка.

На турбокольцевом перекрестке потоки машин разделены разметкой, позволяющей двигаться по оптимальной траектории. Предполагается, что такая схема движения позволяет на 20% увеличить пропускную способность перекрестка и снизить аварийность.

Турбокольцевой перекресток летом 2018 года появился в Чебоксарах. Вот как он выглядит.

Турбо-кольцо в Чебоксарах — как это выглядит сверху? NasvyaziTV