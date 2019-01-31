Транспортные компании предупредили о перебоях с поставками еды в Москву. В мэрии это отрицают

Союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний направили мэру Москвы Сергею Собянину о риске перебоев с поставкой продуктов из-за новых правил проезда грузовиков. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Авторы письма считают, что ужесточение правил проезда грузовиков в Москву также негативно скажется на логистике в московском регионе и приведет к росту затрат на доставку.

В департаменте транспорта Москвы сообщили «Интерфаксу», что из-за новых правил не возникнет проблем с доставкой продуктов. В ведомстве подчеркнули, что у 76 тысяч водителей есть годовые пропуска на въезд в город в течение 24 часов, а у двух тысяч водителей — разовые пропуска на срок до восьми часов.

«Этого количества более чем достаточно, чтобы обеспечить транспортным услугами город в два раза больше по размеру, чем Москва», — сказали в департаменте. Представитель ведомства отметил, что с 22 часов до 6 часов утра грузовикам не нужен пропуск для въезда в город.

Обновление. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «панические слухи о перебоях с завозом продуктов не имеют под собой никаких оснований». По его словам, действующих пропусков на въезд грузовиков в город «более чем достаточно».

С 14 января 2019 года начали действовать новые правила пропуска грузовиков в Москву. С этого времени разовый пропуск сроком не более пяти суток разрешили получать не чаще двух раз в месяц.