Спецпрокурор Мюллер предоставил защите компании Пригожина документы для подготовки к суду. Они оказались в интернете

Документы, которые спецпрокурор Роберт Мюллер предоставил адвокатам компании Евгения Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг» для подготовки к , были выложены в интернет.

Об этом говорится в ходатайстве, в котором Мюллер просит суд не позволять защите показывать засекреченные документы по делу сотрудникам «Конкорда».

Документы были опубликованы в октябре 2018 года в твиттер-аккаунте HackingRedstone (сейчас заблокированном). Это были предоставленные защите незасекреченные улики, перемешанные с посторонними файлами; структура и названия папок отчасти совпадали с тем, что прокуроры передали адвокатам.

По мнению Мюллера, документы были выложены в попытке дискредитировать «российское расследование». Адвокатская компания ReedSmith заявила, что не выявила следов взлома своих серверов.