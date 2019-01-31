Спецпрокурор Мюллер предоставил защите компании Пригожина документы для подготовки к суду. Они оказались в интернете
Документы, которые спецпрокурор Роберт Мюллер предоставил адвокатам компании Евгения Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг» для подготовки к судебному процессу, были выложены в интернет.
Об этом говорится в ходатайстве, в котором Мюллер просит суд не позволять защите показывать засекреченные документы по делу сотрудникам «Конкорда».
Документы были опубликованы в октябре 2018 года в твиттер-аккаунте HackingRedstone (сейчас заблокированном). Это были предоставленные защите незасекреченные улики, перемешанные с посторонними файлами; структура и названия папок отчасти совпадали с тем, что прокуроры передали адвокатам.
По мнению Мюллера, документы были выложены в попытке дискредитировать «российское расследование». Адвокатская компания ReedSmith заявила, что не выявила следов взлома своих серверов.